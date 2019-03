Herečka, která byla spojovaná s Bradem Pittem, ukázala fantastické křivky v plavkách

Sienna Miller Profimedia.cz

Herecký pár se měl podle zahraničních médií sblížit během natáčení filmu Ztracené město Z, v němž si Sienna zahrála a Brad se podílel na jeho produkci. Vzhledem k půvabu krásné blondýnky by se nebylo čemu divit, ale nic nenasvědčuje tomu, že by k románku opravdu došlo. Sienna momentálně randí s o 10 let mladším Lucasem Zwirnerem.

Je to právě on, kdo může obdivovat hereččino dokonalé tělo. To ukázala ve dvoudílných plavkách v Mexiku, kde jí společnost dělala jen šestiletá dcera Marlowe, již má s expartnerem Tomem Sturridgem. I když se spolu rozešli, jsou z nich dobří přátelé. „Při rozchodu musí být vždycky někdo ten zlý, ale neznamená to, že toho druhého člověka chcete vymazat ze života,“ řekla Sienna v roce 2015. ■