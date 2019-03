Vypadá to, že si doma zapomněla sukni: Kráska Švantnerová na večírek vyrazila jen v sáčku těsně pod zadek

Nikol Švantnerová Super.cz

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová (26) se na párty objevila v proklatě krátkém modelu. Vypadalo to, že si vzala sako, jen sukni zapomněla doma. Nikol si to ale rozhodně může dovolit. Její nohy až do nebe obdivují ženy i muži.