Pohřeb Aťky Janouškové (✝88). S hlasem včelky Máji se rozloučila rodina i představitelka Lídy Baarové. Gott poslal věnec

Záznam: Poslední rozloučení s Aťkou Janouškovou

Smuteční řeč pronesl augustiniánský kněz Jan Hejduk, který přicestoval z rakouského kláštera Herzogenburg a patřil k přátelům Aťky Janouškové.

Na nejmenší českou herečku zavzpomínala její nevlastní sestra Milada Šantrůčková. „Měly jsme společného tátu, bydlely spolu v jedné ulici, ale nepotkaly jsme se tak 50 let. Znaly jsme se jako malé v Jablonci. Táta Aťku podporoval na studiích. Pak jsme se už nevídaly. Je mi líto, že zemřela,“ vzpomínala sestra.

Poklonit se památce sympatické herečky přišel i herec Jiří Hromada. „Měl jsem tu radost se s ní setkat už jako mladý začínající herec, když jsem ze školy přišel do divadla E. F. Buriana. Já jsem se poprvé setkal s tou upřímnou a neobyčejnou láskou k divadlu a umění. Přestože měla jisté handicapy, ale neříkejme tomu handicapy, spíš zvláštnosti, tak ona se jimi nedala nijak usměrnit, ale prostě to, co uměla a mohla, to předávala, a předávala to šťastně a radostně, protože ji diváci i herci měli nejraději,“ vzpomínal Hromada, který Aťku naposledy viděl před 14 dny, když se potkali v tramvaji.

S Janouškovou se přišli rozloučit i herečka Zdena Procházková (92) známá coby představitelka Lídy Baarové ze stejnojmenného filmu Filipa Renče, zpěvačka Yvetta Simonová (90), dabérka Valérie Zawadská (60) či princ Radovan z pohádky Princezna se zlatou hvězdou Josef Zíma (86). Zpěvák Karel Gott, který nazpíval ústřední píseň k Včelce Máje, poslal vzpomínkový věnec.

Janoušková, jež měřila pouhých 120 centimetrů, se proslavila jako hlas legendární včelky Máji. Její hlas diváci slyšeli i v dalších pohádkách – jmenujme například Příběhy včelích medvídků či Broučky.

Zahrála si v oscarovém filmu Miloše Formana Amadeus nebo v pohádkovém filmu Ať žijí duchové. Roku 2009 převzala Cenu Františka Filipovského za celoživotní přínos dabingu. ■