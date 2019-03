Po Plekancovi promluvila i Lucka Vondráčková! Její slova vás hodně překvapí

Lucie Vondráčková Michaela Feuereislová

"Máme možnost tady dochodit školní rok. Jsem šťastná za kluky. Mám radost. Přijedeme o prázdninách. Splnil se mi můj sen. Chtěla jsem, aby se kluci v klidu rozloučili, aby to nebylo všechno ve spěchu a zbytečně v průběhu roku. Už se moc těším domů. A začne po osmi letech nová etapa," řekla svým fanouškům Lucie.

Osobní výhra to je překvapivě pro oba. I Plekanec se vyjádřil, že považuje návrat synů do Česka za vítězství. "Těžká série v playoff s Duklou, ale nejcennější vítězství už letos mám. U soudu v Kanadě se podařilo vyhrát a moji synové se vrátí do Česka," napsal svým fanouškům.

Momentálně se cítí Lucie šťastná. "Jsem spokojená, kluci jsou zdraví. Zažili jsme krásný rok, krásných osm let. Neměnila bych," překvapuje. A nechyběla otázka na její vlasy. Ženy často při změnách v osobním životě mění účes či barvu vlasů. "Neplánuji změnu. Změna v mém životě radikální nyní není. Ta byla před rokem," dodala. ■