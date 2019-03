Hra na kanadskou rodinu skončila. Plekanec se poprvé vyjádřil k vyhranému soudu s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se rozvádějí. Syny bude hokejista vídat v Česku. Foto: Jan Handrejch, Právo

Hokejista Tomáš Plekanec (36) má velkou radost z výsledku kanadského soudu, který rozhodl, že se děti v jeho doprovodu vrátí do Česka. Syny Matyáše a Adama tak bude mít nablízku. Teď se k celé situaci po delší době vyjádřil.

„Těžká série v playoff s Duklou, ale nejcennější vítězství už letos mám. U soudu v Kanadě se podařilo vyhrát a moji synové se vrátí do Česka. Děkuji právníkům, především pak Lence Radoňové za skvělou práci. Bez ní bych tento příspěvek nemohl napsat. Ještě na podzim to totiž vypadalo, že pokud chci vidět vlastní syny, budu se muset stěhovat do zámoří,“ napsal na sociální síti Plekanec s tím, že hra skončila.

„Soud rozhodl a hra na kanadskou rodinu skončila. Děkuji fanouškům, trenérům i spoluhráčům za podporu a pochopení. Pokud jsem nehrál, bylo to z důvodů, že jsem létal do Kanady,“ dodal spokojený hokejista.

Podle právníků Lucie Vondráčkové (39) by se děti do Česka měly vrátit po skončení školního roku, což zpěvačka prý stejně plánovala, protože jí na konci června končí vízum.

Protistrana naopak trvá na tom, že Vondráčková původně plánovala s dětmi žít v Kanadě natrvalo a nikoliv zemi javorových listů opustit už v červnu. ■