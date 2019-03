Po rozchodu dlouho netruchlila: Princezna z Řachandy se pochlubila novým přítelem. Inženýra potkala v baru

Denisa Pfauserová je po rozchodu opět zamilovaná. Super.cz

Nový Denisin objev není z oboru a seznámila se s ním náhodou. "Byla jsem s holkama v baru a on tam byl na rozlučce se svobodou. Tedy ne jeho, ale kamaráda. Ze začátku jsem si říkala, co to bude za kluka, že přece není možné potkat někoho normálního v baru. Ale zatím to vypadá, že jo," upřesnila. "Honza je strojní inženýr, a přesto si máme co říct," létá na růžovém obláčku počátku vztahu Denisa.

"Trvá to pár měsíců, ještě spolu ani nebydlíme. Uvidíme, jak to bude dál, ale zatím mě to baví. Aspoň mi nikdo nenašlape, když vytřu. Ale on ten novej je daleko pořádnější než já," smála se herečka, kterou partner nejprve zaujal zjevem. "Je fešák, rozumíme si, a hlavně je s ním strašná sranda," dodala.

Honza svojí partnerce chodí tleskat i do divadla. "Je vděčný divák, oproštěný od nějakých znaleckých kritik. Všechno, v čem hraju, se mu líbí. Ale zatím to byly samé komedie, tak jsem zvědavá, jak bude reagovat na moje nové představení, které zkouším. Je to hra Ta třetí od Jaroslava Havlíčka, což je takové drama. Ale zase není moc dlouhé," uzavřela herečka. ■