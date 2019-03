Slavná modelka, která se provdala za miliardáře, to neměla jednoduché. Jeho rodiče se s ní 6 let odmítali sejít

Karlie Kloss to s rodiči Joshe Kushnera neměla jednoduché. Profimedia.cz

Modelka Karlie Kloss (26) se v říjnu loňského roku provdala za investora Joshe Kushnera (33). S ním začala randit už v roce 2012, ale vztah zpočátku neprožívali veřejně. A měli pro to dobrý důvod. Rodiče Joshe vztah neschvalovali. Detaily ze soukromí se objevily v nové knize Kushner, Inc. pojednávající o Joshově rodině. Autorem je Vicky Ward, nejprodávanější autorka podle New York Times.