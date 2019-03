Mladší sestru Ani Geislerové nadchnul Agátin manžel: Nečekala jsem nic a strašně mě to s ním bavilo, říká

Ester Geislerovou nadchl při natáčení Jakub Prachař. Super.cz

Natáčení si Ester pochvalovala po všech stránkách. Bavilo ji obléknout i svatební šaty, ačkoli její nevěstě uteče ženich od oltáře. "My herečky si to vždycky užíváme, je to taková holčičárna. A o příbězích zlomených srdcí víme také dost díky projektu Terapie sdílením, kdy nám s Josefínou Bakešovou chodí na Instagram hodně takových vzkazů a příběhů," řekla nám mimo jiné herečka.

Ve filmu si její hrdinka dává spoustu schůzek naslepo, užila si tedy i celou škálu hereckých partnerů. Jednoho ovšem vychválila více než druhé, Jakuba Prachaře (35). "Pěkně se hrálo se všemi, ale Kuba mě překvapil. Neměla jsem žádná očekávání a strašně mě to s ním bavilo. Někdy to může být na natáčení taková běžná rutina, ale my se u toho strašně bavili a bavilo nás to i herecky," pěla ódy na manžela Agáty Prachařové (33), který hraje jejího podivínského nevlastního bratra.

Během natáčení byla Ester ještě zrzka, hned po jeho skončení se rozhodla k radikální změně image. "Chtěla jsem to udělat už hrozně dlouho, ale čekala jsem. Říkala jsem si, že by bylo fajn ještě ty zrzavé vlasy uplatnit v nějakém filmu. Tady jsem byla mnohokrát přečesávaná a přeličovaná, jako to u filmu bývá, a pak už jsem byla z těch vlasů tak otrávená, že jsem si řekla: Teď," vyprávěla nám.

Jako zrzku ji ale uvidíme ještě v jednom filmu, který by se měl v distribuci objevit na podzim. Jedná se o koprodukční snímek Finska, Lotyšska a Česka Mona, který se točil v podstatě souběžně. Prozatím je ale Ester s blond spokojená a doufá, že si ji bude moct nějaký čas nechat.

"Teď mám potvrzený jeden historický seriál a jdu teprve na kostýmní zkoušky, tak nevím, pro jakou barvu se maskérky a režisér rozhodnou. Tak uvidíme. Ale myslím si, že to není nic proti ničemu," uzavřela. ■