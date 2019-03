Držitelka tří Českých lvů Klára Melíšková: Neuhádnete, kde doma ukrývá své filmové ceny!

Klára Melíšková promluvila o natáčení spotů k Českému lvu. Super.cz

„Byla jsem úplně nadšená. Říkala jsem si, konečně mi zavolali, a konečně se toho mohu zúčastnit,“ svěřila se pro Super.cz herečka. Natáčení spotů probíhalo za mrazivého únorového počasí, při kterém se herečka vozila v lehké večerní róbě v historickém taxi.

„Byla jsem trochu v rauši. Točili jsme patnáct hodin v kuse. Začínali jsme kolem třetí hodiny a končili jsme kolem půl deváté ráno. Druhý den jsem celý proležela a dva dny jsem z toho byla ještě úplně mimo, ale myslím si, že to stálo za to a pro mě to byl opravdu zážitek,“ svěřila herečka.

Ta dokonce ve spotech předvedla také jednu svou výjimečnou dovednost. Umí napodobovat zvuky plačícího dítěte. „Opravdu umím brečet jako mimino,“ svěřila herečka s tím, že nemá problém to předvést i na živo v sobotu 23. března na jevišti v pražském Rudolfinu, kde bude předávání cen probíhat.

Sama herečka bude letos předávat jednu z cen a nás zajímalo, kde má doma vystavené své České lvy, které má za filmy Mistři, Čtyři slunce a Já, Olga Hepnarová. „Nemají doma čestné místo. Mám je v kuchyni nahoře na lince a koukám na ně,“ řekla se smíchem herečka. ■