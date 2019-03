Poprvé po porodu ve společnosti: Henrieta Hornáčková, která v těhotenství přibrala jen 9 kilo, je opět štíhlá jako proutek

Henrieta Hornáčková je zase štíhlá jako laňka Super.cz

"Pravdou je, že jsem nenabrala moc, jen asi devět kilo, a dolů to šlo samo. Pomáhá i kojení, takže se můžu cpát čímkoli a není to vidět," dodala. Nabízený dortík ale odmítla. "No není to kvůli kaloriím, ale protože bych si zapatlala ruce, znám se," smála se.

Pomalu už začíná i pracovat. "Chtěla jsem být úplně doma, ale připravuji taneční představení, které bude mít v dubnu premiéru v Malostranské besedě. Dcerku mám na zkouškách sebou, takže půlku času houpám, a jen tu druhou tancuju," dodala Henrieta s tím, že prožívá nejšťastnější životní období a klape jí to i s partnerem. Jen svatbu zatím nechystají. ■