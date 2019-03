Nejkrásnější česká muzikantka chystá svatbu! Za dva měsíce už bude vdanou paní

Terezie Kovalová Super.cz

"Drtivou většinu plánování dělá můj snoubenec, který pochopil, že z mojí strany to moc aktivní nebude. Vždycky jsem si říkala, že chci mít při svatbě klid. Tak je to na něm. Řeším jen šaty, svoji úpravu a fotografa. Nic jiného," prozradila Super.cz Terezie.

"Jsem mu za to velmi vděčná. Když ode mě něco potřebuje, snažím se to udělat co nejrychleji. Je skvělý v plánovaní, jde mu to samo. Bude to úplně dokonalé. Nemám potřebu nad tím vůbec přemýšlet," pěje ódy na partnera.

Svatba to bude venkovní. "Středně velká svatba. Mix sportovců a muzikantů," dodala na večírku, který patřil hlavně blondýnkám.

Terezie s přítelem