Petra Svoboda poprvé od oznámení těhotenství ve společnosti: Bříško má velké, ale přibrala jen dvě kila

Petra Svoboda

"Ze začátku byla únava, lehké nevolnosti, teď už je mi líp. Je to lepší. Nějakou dobu si to teď budu užívat, než to bříško zase povyroste," řekla Super.cz na otevření nové kavárny, kam dorazila krátce po svém příletu z Dubaje, kde byla s partnerem a dcerou Ráchel na dovolené. V těhotenství zatím přibrala pouhé dva kilogramy.

Dítě není jedinou novinkou v jejím osobním životě, s partnerem se nedávno zasnoubili. Svatba ale bude zřejmě až po porodu. "Budeme se nyní soustředit hlavně na miminko. Svatbu necháme asi na později," neví ještě přesně.

Jak to bude vypadat s jejím odchodem na mateřskou, respektive návratem na obrazovky, zatím neví. "S vedením jsem to řešila, problém to určitě nebude. Určitě se plánuji vrátit, ale kdy přesně to bude, nejde říct. Přizpůsobím se miminku," dodala Svoboda.

Nova má nyní mimochodem hned dvě těhotné moderátorky. Kromě Petry čeká miminko také Renáta Czadernová. ■