Roztomilý syn muzikálového zpěváka oslavil 1 rok: Kvůli tomuhle mrňousovi končí hvězdnou kariéru v zahraničí

Jan Kříž Super.cz

"Jsem rád, že poslední dva tři měsíce, co jsem se vrátil do Čech, hodně hlídám, tatínkuju na plný úvazek. Maruška teď hodně točí, užívám si to a je to super," řekl Super.cz Honza. "Přebaluju, to zvládám. Jsem docela překvapený, je to v pohodě. Malý je hrozně hodný, máme to s ním dobrý. Není to raubíř," prozradil na charitativní akci pro vážně nemocnou Sofii Stránskou, kterou zorganizovala jeho kamarádka Míša Tomešová společně s Juditou Halvovou.

S manželkou prý plánují i druhého potomka, na pořadu dne to ale není. "Chtěli bychom i kvůli tomu pracovnímu rytmu pořídit sourozence, až malý bude trošku samostatnější. Aby si alespoň sám zavázal tkaničky," vysvětluje.

Do Německa se kvůli rodině vrátit nechce. "Bral jsem to jako roční experiment. Nakonec se trošku protáhnul. Chtěl jsem zpátky za rodinou. V tuto chvíli návrat neplánuji. Když ještě někdy půjdu do Německa, tak tam půjdeme nastálo a všichni," dodal. ■