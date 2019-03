Sedm měsíců po porodu má zpět štíhlou postavu: Míša Tomešová předvedla bříško i vnady v hodně odvážném topu

Míša Tomešová Super.cz

Outfit byl nejen hodně odhalený, ale také velmi praktický. "Pro mě je nejdůležitější, aby se z outfitu co nejrychleji dala vyndat prsa kvůli kojení. A to splňuje," řekla Super.cz s úsměvem Míša. "Babička mi říkala, že mě někde viděla a vypadám jako stará mladá, ať se prý oblékám jako dřív. Jsem matka, ale jsem to já. Tak takhle to je," upřesňuje.

Své štíhlé tělo má zpět, ještě úplně ale spokojená není. "Doma váhu nemám, ale cítím se dobře. Zhubla jsem. Pořád si připadám povolená, potřebuju posílit. Budu makat," říká.

Péči o dvě děti zvládá skvěle. "Je to dynamické. Dělám hodně věcí najednou. Díky tomu, že pracuju, tak takhle dobře zvládám děti. Při práci si odpočinu a pak mám na ně hodně energie," dodala na akci, která má pomoci těžce nemocné Sofii.

Ta je vážně postižená následkem dětské mozkové obrny. Ráda by zůstala v domácím prostředí, ale na asistenční službu nemá finanční prostředky. "Aby mohla Sofie žít doma a nemusela do ústavu, je potřeba sehnat zhruba 300 tisíc korun ročně. Tak se o to snažíme," uzavřela Tomešová. ■