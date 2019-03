Donedávna jí s péčí o malého syna pomáhala maminka: Nyní zůstala Eva Burešová na vše sama

Eva Burešová je v jednom kole. Michaela Feuereislová

Půvabná herečka Eva Burešová (25) je maminkou malého Nathaniela. Na jeho výchovu ale zůstala sama. Otec dítěte, se kterým se po několika měsících od jeho narození rozešli, odcestoval do zahraničí. Donedávna měla herečka oporu ve své mamince, která se za ní odstěhovala do Prahy, s tím je už nyní také konec.

„Teď už můžu říct, že to je náročné, protože už nemám takovou tu aktivní podporu od mojí maminky. Předtím jsem ji měla tady nastěhovanou, takže vždycky když jsem šla do práce, tak mi pomáhala Nathanka hlídat. Teď už to ale tak není, protože jsem se rozhodla posunout se dál a teď žijeme s Nathankem úplně sami. A jeho tatínek tu teď také není, takže nemám pomoc ani od něj,“ svěřila se Eva, která se objevuje nejen v oblíbeném seriálu Modrý kód, ale i na divadelních a muzikálových prknech.

Umělkyně se domluvila s maminkou, že se vrátí domů a snaží se zvládnout nejen práci, ale také péči o svého syna. Na nový vztah nemá zatím ani pomyšlení. Přestože se na pár schůzek vydala, bylo to zbytečné. „Vztah nemám, poznávám nové přátelé, ale já fakt nikoho, s kým bych sdílela své city nebo fyzično, nemám,“ svěřila se Eva a dodala. „Třeba to vyzní blbě, ale když jdu na nějakou schůzku a bavím se s muži, připadají mi strašně směšní. Momentálně žiji tvrdou prací a rodinou, makám od rána do večera, vychovávám syna a pak někdo přijde a řekne mi já jsem se včera opil a bylo to fakt hustý. Užívám si nyní to, že když Nathanka uspím, nemusím se věnovat nikomu dalšímu. Nemusím si brát žádné sexy prádélko a můžu jít spát třeba v tričku,“ řekla pro TopStar magazín s úsměvem herečka. ■