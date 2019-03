Takhle si mladá miliardářka užívala s dcerkou (1) na zahradě domu za více než 360 miliónů

Kylie Jenner relaxovala s dcerkou Stormi. Profimedia.cz

U bazénu domu za více než 360 miliónů korun si děvčata užívala slunného odpoledne, zatímco tatínek Stormi, raper Travis Scott dokončuje turné Astroworld.

Po dramatech s bývalou nejlepší kamarádkou Jordyn Woods si novopečená miliardářka zaslouží trochu odpočinku. Jen pro připomenutí, bývalý partner sestry Kylie Khloé měl matku své dcery podvést právě s Jordyn. Ta to sice popřela, ale v očích veřejnosti i slavného klanu je nyní za vyvrhela.

Na konci března se začne v USA vysílat 16. řada rodinné reality show Keeping Up With The Kardashians, kde se fanoušci o skandálu jistě dozví víc a budou moci vidět reakce všech členů rodiny.

Podle Variety klan Kardashian-Jenner dokonce podepsal smlouvu i na rok 2020, od stanice E!, která show vysílá, by měl dostat neuvěřitelných 2 253 700 000 korun za další řadu. A to není zdaleka nejvíc, co za svou show rodina dostala. Za letošní řadu to prý bylo ještě zhruba o miliardu víc. ■