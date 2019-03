Gwyneth Paltrow popsala zkušenosti s drogami: Vyplavala stará traumata a hodně jsem plakala

Gwyneth Paltrow se rozpovídala o své minulosti. Profimedia.cz

Zkušenost s extází popsala jako produktivní. „Byla to skoro až šamanská záležitost. Hodně traumat vyplavalo na povrch a plakala jsem. Ale netančila jsem polonahá na stole nebo tak něco,“ svěřila s tím, že žádnou jinou drogu nikdy nezkusila. Hereččin bývalý manžel, zpěvák Chris Martin v minulosti přiznal závislost na lécích, je možné, že právě to herečku od drog odradilo.

S cigaretami to ovšem bylo horší. „Kouřila jsem krabičku denně zhruba do 25 let. Doslova jsem se probudila a zapálila si. Opravdu jsem to milovala,“ přiznala Gwyneth, která se dnes věnuje zdravému životnímu stylu.

V roce 2008 založila impérium Goop, lifestylový portál a vlastní značku. Sama se s fanoušky dělí o typy týkající se zdraví a krásy. Gwyneth se snaží jíst pestrou stravu bohatou na zeleninu a protein. Jako čert kříži se vyhýbá průmyslově zpracovaným potravinám, cukrům a bílému pečivu, i když na svém blogu přiznala, že právě pečivo je jejím prohřeškem a ráda si na něm občas pochutná. ■