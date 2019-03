Novopečená maminka Tereza Fajksová detailně popsala celý porod

Fajksová přivedla dceru na svět císařským řezem. Foto: Super.cz/Instagram T. Fajksové

„Až do poslední chvíle jsme se rozhodovali, jestli budeme rodit koncem pánevním, nebo půjdeme na císař. Vybrali jsme nemocnici, kde jsem nakonec byla nadmíru spokojená - úžasný personál, jak na sále, tak na šestinedělí,“ svěřila se modelka, jíž byl nakonec kvůli váze holčičky, která měla 3700 gramů doporučen císař.

„Úterý nastup na lačno na 7. hodinu ranní i s přítelem. Následovalo papírování a zavedení do porodního boxu, kde jsme se mohli připravit. Přišla sestra, která mi řekla, co bude následovat.

Celý proces začal v 9:00. Malá se narodila v 9:44 a zvolili jsme porod epidurálně,“ svěřila se Tereza s tím, že na celém porodu bylo pro ni nejhorší cévkování.

„Paní anestezioložka byla úžasná. Hrozná podpora. Vše mi vysvětlila a provedla celou operaci. Ostatní byli také skvělí. Dělali parádní atmosféru. Nejlepší byla slečna, která měla na sále čepici Komety,“ svěřila Tereza. Než se rozkoukala, tak měla holčičku na světě. „Začali a já ani nevěděla, že už mám rozpárané bříško. Malá byla za 5 minut venku. Miminko vám ukážou jen na chvilku a pak vás odvezou na jipku. Po čtyřech hodinách vám nosí miminko na přiložení,“ popsala první okamžiky s dcerou.

Tereza si nyní užívá šestinedělí a je ráda, že má dceru doma. První okamžiky po porodu se ale necítila nejlépe. „Musím říct, že první tři dny jsou nejhorší. Ale s koňskou dávkou léků od bolesti se to zvládnout dá. V nemocnici jsem ležela 5 dní, a to už je kapitola sama o sobě. Na to, co se dělo s mojí psychikou, vás asi nikdo nepřipraví. Mělo by se o tom mluvit,“ dodala nakonec novopečená maminka. ■