Syn Pavla Trávníčka, který soutěžil v Muži roku, mění příjmení. Chce se jmenovat stejně jako táta

Pavel Dytrt se loučí se svým dosavadním příjmením. Michaela Feuereislová

Znamená to tedy, že jméno Pavel Trávníček má v divadelním světě pokračování? „Už brzo bude změna. V občance to sice ještě nemám, ale přejmenování z Dytrta na Trávníčka je už na spadnutí. Ono to běhání kolem změny jména docela dlouho trvá. Jméno Trávníček mladší ale již uvádíme, když hraji s tátou. Diváci se pak lépe orientují,“ vysvětlil situaci Pavel, loňský finalista Muže roku, který mimo působení v Divadle Pavla Trávníčka hraje také v Divadle Kalich a pustil se i do režie dabingu zatím nejmenovaného televizního seriálu.

Za charitativní akcí Večer pro dobrou věc už dvacet let stojí David Novotný, který se tento večer loučil. "Rozhodl jsem se v nejlepším přestat. Spočítal jsem, že během dvaceti let se v jaroměřském divadle vystřídalo 383 účinkující. Charitativní výtěžky z akcí opět rozdělíme mezi Základní školu speciální v Jaroměři a Martina Zacha, Muže roku 2009, který zůstal po úrazu na invalidním vozíku. Už zde pilně připravuji velkolepý adventní koncert na prosinec,“ uvedl Novotný. ■