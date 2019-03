Zemřel velekněz z českého Ježíše i muzikálový kolega Lucie Vondráčkové. Zpěvák se po boji s leukémií dožil sotva padesátky

Robert Hlavatý (vlevo) hrál v muzikálu i s Lucií Vondráčkovou Foto: archiv divadla Kalich

Vypadalo to, že boj s krutou diagnózou leukémie vyhrává. Na sociální síti pravidelně informoval fanoušky o kontrolách v nemocnici, které dopadaly dobře. O to větší šok to byl pro jeho přátele, když se dozvěděli, že Robert, velký šprýmař a milovník kávy, který v lednu oslavil padesáté narozeniny, už není mezi námi.

"Ve Tvém zájmu doufám, Robe, že tam nahoře mají dobré kafe, Bo jinak nevím. V pátek na akci jsem slyšel skvělé dva vtipy o baskytaristech a už jsem Ti je nestihl říct. Škoda, kámo. Zasmál by ses na cestu. Aspoň teď budeš mít dost času cvičit na basu. Nikdy Ti to moc nešlo," napsal mu na zeď kamarád z Dětí ráje Bořek Slezáček a řada dalších se ke kondolencím připojila. ■