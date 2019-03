I v modelingu může přátelství fungovat roky: Průšová s Bučkovou svěřily, proč se pohádaly jen jednou

Kateřina Průšová a Eliška Bučková se kamarádí roky. Super.cz

"Pohádaly jsme se, samozřejmě ne kvůli něčemu závažnému, ale kvůli úplné hlouposti. Ale vyříkaly jsme si to, napsaly si pár esemesek a pak si to u oběda vysvětlily," svěřily nám modelky, jejichž kamarádství prý nedokáží zkazit ani muži, s nimiž sdílejí svůj život. I když do jejich výběru si mluví.

"Jsme podobné povahy, a když se nám něco nelíbí, tak si to řekneme a chceme si to vyřešit. Pro mě je přátelství s Kačkou tak zásadní, že o ně nechci přijít," řekla nám Eliška. "Jsme obě dvě dospělé, ani jedna nežijeme na růžovém obláčku, a i ve vztahu to občas skřípe," doplnila Katka.

A jak je to tedy se vzájemným schvalováním partnerů? "Já jsem takový psycholog," smála se Katka. "Od toho jsou kamarádky, aby si řekly názor, co se jim na tom potenciálním partnerovi nezdá, ale nebrání té druhé v jejím rozhodnutí, které akceptují a respektují," dodala Eliška. "Já tedy občas názor Elišky neakceptovala. A na má slova vždycky došlo. Protože jsem o pár let starší, mám už za sebou nějaké životní zkušenosti," smála se Katka.

Krásky se shodnou i v tom, kam a jak se chodit bavit. I když jsme se potkali na akci v baru, bývá to spíš výjimečné. "My spolu jezdíme každé léto na dovolenou a přes rok sportovat. Máme pravidelné obědy a večeře, takové dívčí sedánky. Na drink jen jednou za čas, spontánně. Ale většinou odcházíme, když ostatní přicházejí," uzavřely. ■