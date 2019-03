Důvod, proč ztvární stoletou mecenášku umění? Táňa Vilhelmová umí zahrát holčičku i babičku

V představení Meda Daniely Šteruské si hlavní roli zahraje Táňa Vilhelmová. Super.cz

Ta dala dohromady divadelní představení Meda, které se bude hrát na letní scéně v Sovových mlýnech na pražské Kampě, v jejichž stěnách Mládková stvořila muzeum moderního umění a kde také stále žije, aby byla v kontaktu se svým životním dílem.

"Realizace trvala čtyři roky, inspirovala mne kniha pana Kundry (Ondřej Kundra je autorem knihy Meda Mládková: Můj úžasný život - pozn.), příběh mě tak nadchl, že jsem si řekla, jak skvělá by podle ní mohla být divadelní hra. Tak jsem ji napsala a pak oslovila muzeum i paní Mládkovou. A souhlasili, i když se paní Meda trochu bála, jak z toho vyjde. A možná kývla i proto, že jsem za ní přišla ve žlutém kabátku, který se jí líbil. Vždycky měla ráda módu," vyprávěla nám Šteruská.

Věří, že Meda Mládková svoji stovku na derniéře představení v září oslaví. "Vůbec bych se toho nebála. I její maminka žila velmi dlouho. Jak žila celý život naplno a pracovala do velice pozdního věku, a ještě pořád trochu pracuje, tak to vás udržuje v kondici a věk se vám prodlužuje," míní.

Volba Táni Vilhelmové pro hlavní roli byla jasná. "Od začátku pro mě byla jedinou možností, protože je velmi málo českých hereček, které by byly tak komplexní v tom zahrát čtrnáctiletou dívku i stoletou paní. Prostě to musela vzít a to, že to byl pro ni splněný sen, byl pro mě úžasný pocit, že ta spolupráce takhle hezky začala," uzavřela. ■