Nejstarší ze slavných sester sdílela nahý snímek z vany. Fanoušci se jí za něj vysmáli

Kourtney Kardashian se sexy snímek příliš nepovedl. Profimedia.cz

„Milujte sami sebe, jako milujete ostatní,“ napsala ke snímku, nicméně fanoušci si rychle všimli, že sama sebe ve své přirozené kráse Kourtney nejspíš tolik nemiluje, neboť je zjevné, že snímek prošel úpravou ve Photoshopu, a k tomu ne moc odbornou. Snímek nazvali selháním.

„Kdo kruci editoval tu fotku! Co to má s nohou?“ upozornil na chybu jeden ze sledujících. Levá noha Kourtney je opravdu v nereálné pozici, pokrčená s kolenem níž, než má pravá noha, což by znamenalo, že má Kourtney levou nohu mnohem delší.

Dokonce i kadeřnice klanu Kardashian-Jenner, Jen Atkin, si ze snímku v komentářích utahovala, pořídil ho totiž její manžel Mike. „Jestli Mike dělal tenhle snímek, podávám žádost o rozvod,“ napsala do komentářů a odpověď od samotné Kourtney na sebe nenechala dlouho čekat.

„Dělal, ale měl u toho zavřené oči,“ odpověděla Kourtney. Jak je vidět, sama si z pokaženého snímku, který získal už přes dva milióny lajků, nic nedělá. Alespoň, že si umí udělat legraci i sama ze sebe. ■