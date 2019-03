Těhotná Jessica Simpson se pochlubila obřím bříškem v bikinách. Kvůli zdravotním problémům prý další děti nechce

Jessica Simpson a manžel Eric Johnson se těší na dceru. Profimedia.cz

Nyní se na sociálních sítích pro změnu pochlubila fotkou v bikinách a vystavila obnažené bříško, které je snad větší než zpěvačka sama. Není divu, že se narození Birdie, jak dceru hodlá pojmenovat, nemůže dočkat. Údajně se také rozhodla, že toto těhotenství bude jejím posledním.

„Toto těhotenství je pro ni velmi náročné. Na malou dcerku se velmi těší, ale také se těší na to, že to bude poslední přírůstek do rodiny,“ sdělil zdroj portálu Hollywoodlife. Podle toho herečka údajně zvažuje po porodu podvázání vaječníků nebo vasektomii pro manžela Erica Johnsona. Pár má ještě dceru Maxwell (6) a syna Aceho (5).

V průběhu posledního těhotenství trpěla Jessica nadměrnými otoky, bolestmi zad a bronchitidou, kvůli které dokonce musela být hospitalizována v nemocnici. ■