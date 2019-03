Těhotná komička promluvila o mentální poruše manžela: Přesně kvůli tomu jsem se do něj zamilovala!

Amy Schumer s manželem Chrisem Fischerem Profimedia.cz

Ve své show Amy Schumer Growing sdílela i informace z osobního života, včetně těch o manželství. Všechny šokovalo, když oznámila, že má její manžel poruchu autistického spektra, což je celoživotní vývojová porucha, která má vliv na sociální a komunikační schopnosti člověka.

„Věděla jsem od začátku, že mozek mého manžela funguje trochu jinak než můj,“ svěřila v pořadu na Netflixu. „Můj manžel má poruchu autistického spektra. Už dříve se objevily nějaké příznaky,“ přiznala herečka a pokračovala způsobem, jakým to umí jen ona.

„Když byl diagnostikován, přišlo mi to zábavné, protože všechny vlastnosti, které dávají jasně najevo, že je na spektru, jsou důvody, proč jsem se do něj bláznivě zamilovala. Je to pravda. Říká, co si myslí, nezajímají ho sociální normy nebo co ostatní očekávají, že řekne nebo udělá,“ přiznala divákům v hledišti během stand-upu.

Schumer a Fischer se tajně vzali v Malibu v únoru loňského roku. Jen několik dní poté, co uveřejnili vztah. V říjnu pak herečka oznámila těhotenství prostřednictvím Instagramu kamarádky, americké autorky a političky Jessicy Yellin. ■