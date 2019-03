Jak zvládá odloučení od syna? Dana Morávková ho s manželem konečně navštíví

Dana s manželem Petrem Maláskem a synem Péťou Michaela Feuereislová

„Hrozně mu to přeji, protože my, když jsme byli s manželem mladí, tak jsme tuhle možnost neměli, takže mu to upřímně přeji. A díky technice jsme ve spojení takřka každý den. Voláme si přes videohovory, takže to stýskání není tak hrozné,“ svěřila herečka.

S manželem už si naplánovali výlet do Anglie.

„Ještě jsme se za ním nebyli podívat, ale brzy se chystáme. Péťa byl samozřejmě přes Vánoce doma, ale my tam ještě nebyli. Studuje na univerzitě v Canterbury a moc se těšíme, je to tam krásné,“ svěřila Morávková na představení nové kolekce kabelek, které navrhuje.

„Inspiraci hledám všude kolem sebe, ať jsou to moje kamarádky, kolegyně, nebo co mně se líbí,“ svěřila herečka, která se zatím nepustila do pánské módy. „Manžel má brašny, ale zatím jsem žádnou pánskou řadu nedělala, ale už se na to začínají muži ptát. Dostala jsem už nabídky na navrhování oblečení a bot a zatím to vše odmítám a zůstávám věrná milovaným kabelkám,“ dodala s úsměvem herečka. ■