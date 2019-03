Jen tak něco ji nezastaví: Ivana Jirešová šla módní přehlídku se sádrou na noze!

Herečka si vyzkoušela roli modelky i se zraněnou nohou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Přehlídku jsem přislíbila ještě před tím, než se mi stal ten úraz. Čtrnáct dní jsem ležela a už mi z toho začalo opravdu hrabat. Jsem ráda, že jsem mezi lidmi. Už je to zahojené, nic mě nebolí a to, že jsem mezi kamarádkami, je pro mě pozitivní věc a určitě se to rychleji dohojí,“ svěřila Ivana, která se svými kolegyněmi předváděla novou kolekci kabelek Dany Morávkové (47).

„Předváděla jsem nejen kabelky, ale byly tam i batůžky. Ty já miluji a nosím je ze všeho nejvíc. Různě cestuji, nosím hodně věcí, takže si ho dám na záda, a ještě mohu něco nést. Byly tam i ledvinky, ty se mi moc líbí designově, ale ještě jsem se je nenaučila moc nosit,“ svěřila s úsměvem Ivana, která během předvádění zvládla s nohou v sádře chodit i po schodech. Přítomným tak doslova vytřela zrak, při příchodu na akci totiž dorazila s berlemi, ty odhodila, obula jeden střevíček a ve vteřině se z ní stala manekýna.

Ivana po několika týdnech od zranění, které si způsobila při zkoušení Kvítku mandragory, už také plánuje návrat na jeviště. „Premiéra Kvítku mandragory pro mě poprvé bude ve čtvrtek, takže se bojím. Hlavně toho zákulisí, jak se budu převlékat, bude to asi náročné. Budu hrát i s tou botou, i kdyby mi ji chtěli sundat, tak s tím budu tak týden hrát,“ prozradila pro Super.cz herečka, která má strach, aby se jí s poraněným palcem znovu něco nestalo.

„Ve středu mi asi vytáhnou stehy a já si to raději na jevišti nechám, stejně se nevejdu do boty. A abych se cítila líp, tak s tím budu mít nohu chráněnou,“ dodala Jirešová, která se na přehlídce pohybovala, jako by vůbec nic s nohou neměla. ■