Lucie Vondráčková se raduje: Takhle dopadl v Kanadě soud s Plekancem!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec Michaela Feuereislová

Lucie Vondráčková (39) má důvod k radosti. Podle výsledku kanadského soudu se sice musí s dětmi vrátit do Česka, ale přesně tak, jak požadovala. Lucie trvala na tom, aby její synové dokončili v Kanadě školní rok, a měli poté dva měsíce prázdnin na to si zvyknout v České republice, kde nikdy nežili, a v září pak nastoupit do nové školy v Praze.