Kamila Nývltová v novém videoklipu odhalila taje svého těla: Natáčela nejen v krajkovém prádle, ale i úplně nahá!

Kamila Nývltová: Sedmnáct

U natáčení nového videoklipu Kamily Nývltové (29) jsme sice byli, ale ty nejchoulostivější okamžiky si nechala pro sebe. Takže jsme sice byli svědky natáčení scény u koní, kde byla v krajkové podprsence , anebo s bývalým fotbalistou Markem Jankulovským, ale to, že režisér Vašek Noid Bárta (38) zpěvačku dokonce svlékl, jsme netušili.

Kamila nyní svůj nový sólový videoklip k písni Sedmnáct, k němuž jí hudbu napsal její muzikálový kolega a leader skupiny Kabát Josef Vojtek (53) a text uznávaná textařka Patricie Fuxová, vypustila do éteru. A sami můžete vidět, že se zpěvačka nestyděla ani odhalit svoje tělo ve vaně.

Kamila je v klipu zatraceně sexy a i to si vybralo svou daň. Klip se natáčel v polovině února. Bylo sice krásně, ale pouhých osm stupňů nad nulou. “Snažili jsme se vyvolat pocit, že je venku aspoň 25 stupňů, ale bohužel jsem to pak odnesla zdravotně. Pobíhala jsem celý den venku jen v šatičkách nebo s krátkým rukávem. A zdraví si řeklo své. Tři dny po natáčení jsem měla odjet lyžovat do Alp s přáteli, ale místo toho jsem strávila čtyři dny v posteli s horečkou a zánětem dutin," upřesnila Nývltová, která už se nyní těší dobrému zdraví. ■