Úřadující Česká Miss po focení skončila jako oškubané kuře a takhle to dopadlo! Její dlouhé zdravé vlasy jsou pryč

Lea Šteflíčková Super.cz

Lea je z toho stále velmi špatná. "Vlasy dávám do pořádku. Blond není samozřejmě moje, nebaví mě to, nelíbí se mi to, ale nemohu s tím zatím nic dělat. Zrovna včera jsem se dívala na staré fotky, kde jsem měla své tmavé, dlouhé vlasy a chtělo se mi trošku brečet. Čekám až se to vrátí do původní podoby, to budu moc spokojená," řekla Super.cz Lea na kosmetickém veletrhu.

"Nečekala jsem, že budu po focení oškubané kuřátko. Řekli mi, že mi vlasy vrátí do původního stavu. To se nestalo. Muselo se to ostříhat a ještě obarvit. A takhle to dopadlo. Nic s tím nenadělám. Budu muset počkat," vysvětluje.

Lea na sobě ale začala makat co se týče postavy. A je to znát. "Snažím se chodit do fitka, změnila jsem jídelníček, do fast foodu už nechodím. Jím zdravě, vařím si, jídlo si beru i s sebou. Bylo to už potřeba," dodala kráska, která i po svém triumfu v Miss má stále stejného partnera. "Nic se nezměnilo, stále jsme s Michalem spolu," dodala. ■