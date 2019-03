Třetí nejkrásnější Češka s přírodními ňadry číslo 4 se ukázala v pořádně odvážném outfitu, přítel nežárlí

Tereza Křivánková Super.cz

"Tomáš má rád, když se takhle oblékám. Líbí se mu, když mě jiní muži okukují a on se cítí jako ten, co tu ženu má," řekla Super.cz Tereza, která je s přítelem zasnoubená a plánují veselku.

"Hodně se mi od té doby, co jsem se umístila v Miss, změnil osobní život, zasnoubila jsem se. Vrátila jsem se do starých kolejí co se týče školy, pracovně se mi také daří," prozrazuje s tím, že i kvůli partnerovi necestuje za modelingem do zahraničí.

"Před týdnem jsme s agenturou řešili můj odlet do Japonska na dva měsíce. Už se na to necítím, chci zůstat doma v Čechách. Už nejsem nejmladší. Mám vážnou známost, dodělávám školu, tvrdě jsem kvůli tomu dřela a bude na čase sklízet ovoce," dodala.

Za poslední rok jsem se začala víc líčit, investovat do dekorativní kosmetiky. Šampón si kupuji kvalitní, ne v drogerii, a kosmetiku se snažím kupovat přírodní. ■