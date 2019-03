Sladší už nemůže být: Milan Peroutka nazpíval romantický duet se známou youtuberkou

Milan Peroutka v novém videoklipu Spolu/Sami. Video: Perutě official

Vrhnul se do nových vod. Milan Peroutka (29) se rozhodl se svou kapelou Perutě natočit první duet. Známý zpěvák a herec, který se objevuje například i v seriálu Ordinace v růžové zahradě, vypustil do světa emotivní baladu Spolu/Sami, ke které si přizval úspěšnou youtuberku Shopaholic Nicol.

„Je to song o lásce, která už nemůže být opětovaná, protože na ni zbylo jen jedno srdce. Melancholický lyrický videoklip jsme se Zdeňkem natáčeli v zasněženém Liberci a jeho okolí. V autě jsme s Nikčou projezdili dlouhé hodiny, a aby toho nebylo málo, ještě jsme se do něho při dotáčkách vrátili. Ale za nejlepší výsledek je třeba bojovat, a my věděli, že chceme být na tohle naše první hudební spojení pyšní,“ svěřil se zpěvák s tím, že se svou kamarádkou dokonce plánuje nový projekt na televizních obrazovkách.

Nejen tato balada, při které si Milan s Nicol před kamerou střihli i pár intimních záběrů, bude na zpěvákově debutové desce, kterou chystá. Fanoušci Milana Peroutky, který zářil i v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, se dokonce můžou těšit, že uslyší společný duet s populární youtuberkou živě. „Jedna z Nikči prvních podmínek byla, abych na ni netlačil, aby s námi song zpívala na koncertech. Před pár dny se mi ale svěřila, že by si poprvé na koncertní pódia chtěla stoupnout právě se mnou. Tak uvidíme,” dodal s úsměvem Milan. ■