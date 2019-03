Kristina Kloubková už je zase sama: Pohublá moderátorka zpráv na Nově přiznala rozchod s porotcem StarDance!

Kristina Kloubková se rozešla s přítelem. Super.cz

"Je období, kdy jsem nějak pohubla. Není to plánované, byly starosti. Tělo zhublo. Říkala jsem si, že bych mohla přestat kouřit a zase přibrat," přiznala úbytek váhy Kloubková na kosmetickém veletrhu v pražských Letňanech.

"Je pár věcí, které se staly. Šlo to dolů. Ve vztahu už nejsem. Nejsme pár několik týdnů. Není potřeba to víc komentovat. Není to jen tento důvod, staly se i jiné rodinné problémy. Semlelo se to dohromady," přiznala rozchod s Kunešem moderátorka.

Na novou lásku si ráda počká. "Těším se na to, co mě čeká," dodala. ■