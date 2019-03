Honza Musil je po vážném zranění z nemocnice doma a opět se prochází po vesnici

Honza Musil se vrací do běžného života. Foto: Facebook H. Musila

Honza si pádem z žebříku zlomil páteř, několik žeber a propíchl plíci. Ve vážném stavu skončil v nemocnici a nemohl pohybovat dolními končetinami. Po několika operacích se ale opět postavil na nohy.

V pátek byl dokonce převezen domů, kde o něj pečuje partner Jakub. „Kolikrát jsem si představoval, jaké to bude a stejně je to potom jiné. Otevřete dveře a někde uvnitř sebe pláčete štěstím,“ napsal Musil v pátek s tím, že už nikdy nevstoupí na žebřík.

O den později se Honza s Jakubem dokonce vydali na procházku. „Byl to zážitek a každé setkání se sousedy bylo moc milé. Cítím se na duši a u srdce krásně, ale tělo samozřejmě bolí. A jak mi říkali v nemocnici, rehabilitace ještě potrvá týdny. Takže cvičím, ale nikam nespěchám,“ uvedl moderátor, který by chtěl být fit do svých červnových narozenin. ■