Tuhle domácnost sdílí s Jakubem Prachařem: Agáta pustila domů spoustu kamer, natáčí tam svůj nový pořad

Je to prý velmi praktické. To je hlavní důvod, proč se Agáta Prachařová (33) rozhodla přijít o soukromí, které sdílí s manželem Jakubem Prachařem (35) a dětmi Kryšpínem (7) a Miou (1). V jejich domě v Suchdole se tak natáčí nový pořad, který se bude vysílat na Primě.

"Chci být co nejvíc se svými dětmi, proto jsem se rozhodla točit doma. Tady mě ráno nalíčí, já dítě vypravím do školy, pak se natáčí. Jsem v práci a zároveň jsem doma," krčila rameny s tím, že pochopitelně musí víc uklízet. "Trochu mi tady ten štáb našlape a musím pokaždé pořádně uklidit kuchyň," upřesnila.

Do natáčení pořadu Máma nad věcí, který obsahuje celou škálu rad a konzultací s odborníky z různých oblastí, zapojila i staršího syna Kryšpína, dceru Miu nikoli. "Kryšpín se mnou jenom vaří. Někdy ho to baví míň, asi tak dvě minuty, jindy víc, i dvě hodiny. Vyloženě nutit ho do toho nemusím. Ale je to podle toho, jak se vyspí. Přece jen už je to malý muž," svěřila.

Kryšpín ostatně už něco uvařit sám umí. "Třeba ty palačinky, které jsme dnes dělali, uvařit čaj, ohřát párky a už dělal dokonce i řízky. Vychovávám ho jako muže snů a pak si budu hodně vybírat, jakou si bude moct přivést partnerku, aby si ho zasloužila," smála se Agáta. ■