Princ z Nesmrtelné tety se bude ženit na zámku: Snoubenka Filipa Blažka prozradila detaily plánované svatby

Herec Filip Blažek (45) není z těch, kdo by se dělili o svoje soukromí a vymetali večírky. Díky jeho partnerce se vůbec svět dozvěděl, že ještě nejsou oddaní, i když mají dvě dcery. Svoji dlouholetou družku Jolanu Ibraimi požádal o ruku teprve loni v březnu.

Jolana není ze světa šoubyznysu, pracuje jako manikérka, a právě na kosmetickém veletrhu jsme ji vyzpovídali na téma svatby. "Do roka a do dne od zásnub to nestihneme, brát se budeme v květnu," svěřila nám Ibraimi, která na pověry o tom, že májové svatby jsou nešťastné, nedá.

Na svatbu, která proběhne na zámku, už je všechno, až na malé detaily, připravené. Hostů bude asi osmdesát, tak to bude docela náročné. A nevěsta už má hotové i svatební šaty, které jí ušila návrhářka Taťána Kovaříková.

"Spolunavrhovala jsem je sama. Chtěla jsem, aby nebyly jen na tuhle jedinou příležitost a pak bych je leda ukazovala vnoučatům. Na to je to docela drahá záležitost. Bylo by dobré je pak využít ještě jinak," je Jolana velmi praktická žena. ■