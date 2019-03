Jiří Krampol netuší, kdy jeho ženu pustí z nemocnice: Samotu léčí prací a večírky

Jiří Krampol musí zvládat život, jak se dá. Super.cz

Budou to pomalu dva týdny, co byla manželka Jiřího Krampola (80) Hanka hospitalizována ve velmi vážném stavu. I když se původně bavič domníval, že by extrémně vyhublou Hanu mohli již minulou středu pustit domů, v nemocnici si ji zatím musejí nechat.