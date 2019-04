Před narozením potomka si stihla splnit velký sen. Těhotná Moravcová je nadšená z nové příležitosti

Moravcová se pustila do nového projektu. Herminapress

„Každý mi řekl, že si musím splnit to, po čem jsem vždycky toužila. Já jsem vždycky snila o tom moderovat reality show, tak to vlastně stíhám,” říká Nikol, která je tváří soutěže, ve které zápolí deset hrdinů - finalistů, kteří mají ambici změnit budoucnost internetu. Finalisté postupně plní každý víkend výzvy, které jsou zaměřené na jednu z problematik internetu, např. etika, hejterství, Instagram vs. realita. Snaží se přesvědčit svoje sledující a odbornou porotu, že právě oni by měli získat titul Instahero 2019.

„Hledáme multitalentovaného člověka, který dokáže svým chováním inspirovat ostatní a který dokáže nejen fotit, editovat a natáčet, ale především tvořit zajímavý a motivující obsah. Internet dokáže ovlivňovat velmi mladé lidi a během soutěže na to z nejrůznějších úhlů poukážeme,“ říká moderátorka, která je v šestém měsíci těhotenství. ■