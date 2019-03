Premiéru na divadelních prknech má úspěšně za sebou: Proč s pozváním rodičů na Kvítek mandragory Eliška Bučková stále otálí?

Eliška Bučková odzpívala premiéru po boky Alžbety Bartošové a Felicie Prokešové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Rodiče jsem na premiéru nezvala. A říkala jsem si, že je pozvu až tak na desáté představení, až si to zajedu, ale myslím, že už jsou opravdu natěšení,“ prozradila modelka, která se chce své rodině předvést v tom nejlepším světle. „Je to náročné, jsme na jevišti takřka neustále. Kromě začátku vůbec nemám čas na to, abych se stresovala a byla nervózní. Je to prostě zápřah,“ přiznala po premiéře Bučková.

Strach z toho, že jí vypadne text, vůbec neměla, větší problém byl s otáčivým jevištěm. „Nejvíc jsem se bála točny. Moc dobře s ní nekomunikuji a každý pohyb na točně, když se v polovině tance rozjede, tak je pro mě problém to vybalancovat, ale zatím jsem se s tím vždy poprala statečně,“ prozradila modelka, která byla samá modřina už během zkoušek. „Pády byly na zkouškách, měla jsem modřiny, odřená kolena, bez toho jsem se neobešla,“ dodala závěrem Bučková. ■