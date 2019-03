Těhotná Moravcová vybírá jméno pro dítě. Dcera se bude jmenovat po tatínkovi, kluk nejspíš po čaroději z Arabely

Blogerka si svůj stav zatím užívá. Foto: Nikola Ramešová

„Všichni na mě zkouší své vlastní ezoterické triky. Jelikož mám špatnou pleť, tak bych měla mít holku, podle tvaru břicha zase jiní tvrdí, že to bude kluk. Můj táta, který má dvě dcery, říká, že mu je jedno, co to bude, hlavně když to bude kluk,” smála se Nikol na dámském brunchi pořádaném švédskou módní značkou, kam kromě Nikol zavítala celá řada slavných žen.

Blogerka zatím nemá vybrané konkrétní jméno pro miminko. „Můj manžel se jmenuje Karol, což je v češtině dívčí jméno, tak by se holčička mohla jmenovat Karol. Já jsem ji chtěla pojmenovat Glorie, po tlusté hrošici z pohádky Madagaskar. Nebo se mi líbilo jméno Vigo, to nám ale už lidé v našem okolí vyfoukli. Uvidí se, až budeme vědět, jestli to bude holka, nebo kluk, a pak se rozhodneme,” říká Nikol Moravcová. ■