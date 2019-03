Návrhář Michal Marek pořádně potrápil modelky: Novou kolekci fotily v mínus osmi stupních

Kvůli návrháři Michalovi Markovi se modelky klepaly zimou Super.cz

"Kolekce je celá o tom poznávat sebe sama, naučit se pracovat a žít s odlišnostmi. Tak možná právě proto. Na Sahaře jsme fotili od východu do západu slunce, a tady v Náchodě zase od západu slunce až do jeho východu," vysvětloval svoji ideu návrhář.

Pro dámskou kolekci zvolil pět modelek, vedle své oblíbené tváře Kateřiny Votatové (32), která byla i tváří první části focené na Sahaře, to byla herečka Nela Boudová (51), zpěvačka Eliška Rusková, jeho sestra a také mladinká Bára, která trpí psychickou nemoci. Právě pro takové lidi a jejich integraci je ostatně výtěžek z charitativní přehlídky, která proběhne již tento čtvrtek v pražské Pragovce, určený.

"Právě podle Báry, která je plavá blondýnka, se kolekce jmenuje a je i její inspirací. Ostatní čtyři ženy, všechny brunetky, jsou jakoby její andělé strážní. Chtěl jsem zdůraznit, že všechno na světě, co kolem nás je, i když je to jiné a nezdá se nám to, bychom neměli odsuzovat, ale brát to jako součást našich životů," uzavřel. ■