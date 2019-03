Z desítek zpěvaček bude vybráno jen pár: František Janeček zhodnotil výkony na konkurzu na Čarodějku

František Janeček o konkurzech na muzikál Čarodějka Super.cz

"Mám velkou radost, že na konkurzech se objevilo velké množství lidí, kteří to dali. Dílo je to velmi náročné a krásné. Je tam extrémně krásná hudba i příběh. Je to výjimečný kus, proto ho také po celém světě hrají už patnáct let a všude je to vyprodané," řekl Super.cz František Janeček.

Mezi těmi, kdo postoupili až do závěrečných kol konkurzů, a byli vybráni na jednotlivé role, nerozhoduje ale producent sám. Výkony jednotlivých umělců jsou zasílány majitelům licence a až ti vyberou, kdo doopravdy stane na prknech.

"Jsou tam opravdu jen jemné rozdíly a autor, pan Stephen Schwartz, jenž je režisérem i komponistou, je nesmírně náročný a nesmírně přísný. Dílo je postaveno na nesmírně dobrých hereckých i pěveckých výkonech," vysvětloval Janeček s tím, že jej zaujaly zejména výkony zpěvaček.

"U pánů je vždycky trochu větší problém. Nevím, jak je to možné, ale dámy jsou podstatně ambicióznější a snaživější. Mám rád na jevišti holky, a ostatně je to spíš dívčí muzikál, chlapi tam hrají tak trochu druhé housle," dodal s tím, že se již brzy dozvíme, kdo bude v muzikálu opravdu hrát a jednotlivé účinkující postupně odtajníme. ■