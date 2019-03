Taylor Swift se předvedla v sexy outfitu a neodolal jí ani syn jiné slavné zpěvačky. Podívejte se, jak s ní laškoval

Taylor Swift byla velmi sexy. Profimedia.cz

Genesis (4) seděl na klíně otci, těsně vedle Swift. Celou dobu z ní nemohl spustit oči a laškovně jí mával. A to během děkovné řeči jeho matky. Alicia dokonce zavtipkovala o jejich „flirtování“. „Můj syn chce možná vzít Taylor večer na rande. Nebo aspoň na tom pracuje. Nejsem si jistá, jestli to zabere, ale zatím to vypadá dobře,“ řekla přímo na pódiu.

Během vlastního vystoupení si Keys přivedla podporu v podobě staršího syna Egypta (8). Ten ji doprovodil hrou na piano a předvedl jí tak i vlastní talent, který pravděpodobně podědil po slavné matce. Zdá se, že synové Alicii na sebe strhli více pozornosti než hudební ikony a v poměrně útlém věku si získali srdce tisíců fanoušků. ■