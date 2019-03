Mistr světa v oblékání dámských punčocháčů? Aleš Háma to zvládne za pár sekund

Aleš Háma si umí velmi rychle obléknout dámské punčocháče Super.cz

Trénovat chůzi ve střevíčkách prý Aleš ani moc nemusel. "Strašně dobré průpravy stran převleků, líčení a vysokých podpatků se mi dostalo v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Chůze na podpatcích je mi od té doby vlastní. Ne že bych ji tedy zařadil do běžného chození, ale velké problémy mi to opravdu nedělá," vysvětlil Aleš.

Zvládl by se i sám nalíčit, ale to nechává na profesionálech. "Máme tady super partu holek maskérek, které přesně za sedm minut udělají ze tří chlapů minimálně východoněmecký atletický tým," smál se herec, který převlek za ženu nepokládá za nic dehonestujícího. "Myslím, že od Tootsie, Mrs. Doubtfire a Někdo to rád horké jsou to vděčné věci, když se chlap převlékne za ženskou," míní Háma.

Pokud jde o punčocháče, je opravdu přeborník. "Umím to strašně rychle. Ale nesmím si brát ponožky. Tím se to hrozně zpomalí. Takže na tuhle scénu chodím naboso, ale to je tajemství," uzavřel. ■