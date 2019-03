Tomáš Řepka je připravený nastoupit do kriminálu: I přesto prý prožívá nejšťastnější období

Tomáš Řepka se duševně připravuje na pobyt za mřížemi. Herminapress

Mohlo by se zdát, že někdejší reprezentant a kapitán Sparty Tomáš Řepka (45) během soudních peripetií prožívá nejhorší chvíle ve svém životě. Podle jeho slov je to ale přesně naopak.

Bývalý profesionální fotbalista pro magazín Lidových novin uvedl, že ani během své vrcholové kariéry, kdy vydělával milióny a jezdil v luxusních autech, nebyl tak spokojený jako dnes. Zásluhu má na tom prý jeho současná partnerka Kateřina Kristelová (39).

Zatímco s bývalými partnerkami údajně prožíval hrozné časy, o současném vztahu mluví jen v superlativech. „Protože teď cítím, že žiju naplno. Takhle jsem si to vždycky představoval. Cítím se ve vztahu s Kateřinou úplně nejlíp ve svém životě. Je to opravdový vztah, bez kliček a manévrů,“ pěl na svou přítelkyni ódy.

Kdo by tak čekal naprosto zlomeného Řepku, ten je nejspíš úplně vedle. Někdejší divoký fotbalový obránce je totiž připravený jít i za katr. „Já jsem duševně připravený na cokoli. Já vím, jaký jsem, vím, že tři čtvrtiny lidí v téhle zemi nedokázalo to, co já. A jestli je ten trest oprávněný, nebo ne, to už musím nechat na rozhodnutí soudu. Určitě ale přijmu verdikt soudu, ať bude jakýkoli, se vztyčenou hlavou,“ řekl Řepka statečně.

Zda bude mluvit stejně optimisticky, až padne konečný rozsudek, je ve hvězdách. Okresní soud ho v únoru nepravomocně poslal na 9 měsíců za mříže a v jednání je stále neplacení výživného na potomky z prvního i druhého manželství či kauza zpronevěry. ■