MARIAMARE - značka, co má styl

Internetový e-shop 4holky.cz přináší do Čech jednu z nejatraktivnějších značek pro ženy, co mají styl a chtějí být svůdné i ve zralém věku. Španělská značka MARIAMARE se vzhledem ke svému stylu a sofistikovanosti postupně dostává do nejlepších výloh Evropy i Ameriky. Je schopná, neustále obměňovat svou nabídku a to především s citem ke skutečným potřebám žen. Máme kabelky, boty a doplňky pro ženy s výrazným stylem a svůdným postojem, které se cítí průkopnicky a které přesně vědí, co chtějí, co hledají.

MARIAMARE - MEX zlaté tenisky Dámské tenisky v módním zlatavém metalickém vzhledu. Efektní propracování a tvar, krásné zdobné detaily. Příjemný, prodyšný materiál, lehce vypolstrovaný jazyk a oblast okolo kotníků, zářivě bílá odpružená podešev s protiskluzovým vzorem. Materiál: textilie / PU ekokůže / syntetická guma

MARIAMARE - CARIDAD pudrově růžový batůžek Dámský batůžek v pudrově růžové, metalické barvě a v trendy "vypolstrovaném" vzhledu. Prostorná hlavní kapsa se zapínáním na zip, jedna menší kapsa vpředu se zapínáním na zip. Dva libovolně nastavitelné popruhy a jedno poutko shora, pro pohodlné uchopení do ruky. Vpředu kovový štítek s logem značky. Rozměry: 28 x 29 x 11 cm Materiál: PES Barva: pudrově růžová

MARIAMARE - FATIMA korálově červená kabelka Dámská elegantní kabelka z umělé umělé kůže v atraktivní, korálově červené barvě. Kontrastní černé ozdobné detaily v podobě kapes a výrazných zipů s koženými úchytkami. Dvě pevná madla. Jeden přídavný, libovolně nastavitelný popruh přes rameno. Vpředu kovový štítek s logem značky. Rozměry: 32 x 33 x 16 cm Materiál: syntetická kůže Barva: korálově červená / černá

MARIAMARE - AMBAR černý elegantní batůžek Dámský elegantní batůžek z kvalitní, černé syntetické kůže. Ozdobné prvky v podobě výrazných 3D korálků "tón v tónu". Prostorná hlavní kapsa se zapínáním na zip a kovový druk, jedna menší kapsa vzadu se zapínáním na zip. Dva libovolně nastavitelné popruhy a jedno poutko shora, pro pohodlné uchopení do ruky. Vpředu logo značky. Rozměry: 26 x 26 x 10 cm Materiál: syntetická kůže Barva: černá