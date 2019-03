Bývalý člen chlapecké skupiny přišel dva roky po smrti matky i o sestru (✝18). Našli ji doma mrtvou

Sestra Louise Tomlinsona je po smrti. Profimedia.cz

Zpěváka Louise Tomlinsona (27) postihla další tragédie. Dva roky poté, co jeho milovaná matka Johannah Deakin (✝42) podlehla leukémii, přišel i o sestru. Felicite (✝18) zemřela podle deníku The Sun ve svém londýnském bytě, kolem poledne 13. března.

Přivolaní záchranáři dívce už nemohli pomoct. Pravděpodobnou příčinou smrti byl infarkt. V bytě podle policie nebyly nalezeny žádné drogy. Přesnou příčinu smrti určí až pitva a toxikologie. Louis se omluvil z vystoupení na akci Comic Relief, která měla následovat jen dva dny po smrti mladší sestry.

Felicite byla populární instagramovou influencerkou. Měla přes milión sledujících a zabývala se především módou. Kromě Louise měla také starší sestru Lottie, mladší Georgii a dvojčata Phoebe a Daisy. Se sourozenci si byla velmi blízká.

Zprávy o její smrti se objevily několik dní poté, co Louis uveřejnil tklivou baladu s názvem Two of Us, věnovanou zesnulé mamince. ■