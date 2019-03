Má spokojený vztah už několik měsíců: Neuvěříte, co všechno by Anička Slováčková příteli dovolila

Anička Slováčková jako Desdemona v muzikálu Iago Foto: archiv Divadlo Hybernia

Při jednom z představení muzikálu Iago, ve kterém hraje postavu Desdemony, dokonce prozradila, že by svému partnerovi byla ochotna tolerovat žárlivost. „Snesla bych to, ale odtamtaď potamtaď! Nesmí to být žádný žárlivec, který to uškrtí. Já mám ráda, když jsou lidé do jisté míry žárliví, ale do míry, kdy si to někdo vyčítá. Spíš taková zdravá žárlivost,“ popsala Anička.

V muzikálu Iago ji čeká už jen několik málo představení, muzikál z pera Janka Ledeckého se následující sezónu stěhuje na Slovenko. Anička se tak chystá věnovat zejména sama sobě. „Budeme vydávat další videoklip, snad to stihneme do půlky léta,“ svěřila mladá zpěvačka, která se v poslední době snaží koncentrovat na svou sólovou hudební kariéru. ■