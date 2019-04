To je nálož! Obdařená herečka (52) vyvenčila své ženské přednosti

Tady příroda nešetřila... Profimedia.cz

Filmy s touto herečkou si vybaví málokdo, zato její poprsí z paměti jen tak nedostanete. Tia je totiž mimořádně obdařená. Herečka z komedií Wayneův svět či Bláznivá škola se má rozhodně čím pochlubit.

Brunetka havajského původu má na kontě desítky filmů. Žádný zásadní titul, s nímž by se zařadila mezi hollywoodské hvězdy, mezi nimi ale nenajdeme. To ji ale netrápí. Kdykoliv se vydá do společnosti, je středem pozornosti. Zásluhu na tom má její bujný dekolt.

Když Tia vyrazila na večeři v Los Angeles, zvolila šaty, v nichž si její ňadra vyloženě říkala o pozornost. ■