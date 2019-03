Takhle „hrozná fosilie“ nevypadá: Sexy fotka slavné herečky (45) fanouškům zpříjemnila den

Kate Beckinsale a Pete Davidson Profimedia.cz

Došlo na ně poté, co herečce redaktor webu Inquirer vysekl poklonu, že snad nestárne. „Jako hrozná fosilie,“ odpověděla Kate, ovšem se smíchem, vždyť které ženě by to nelichotilo.

„Tady žádná stížnost“, „vypadáš jako Wonder Woman v koupelnové verzi“ nebo prostě jen „krásná“, zněly komentáře fanoušků k vložené fotce.

O Beckinsale je v těchto dnech hodně slyšet. Nedávno potvrdila vztah s komikem Petem Davidsonem a emoce vzbuzuje hlavně věkový rozdíl, který mezi nimi je. Hvězda filmu Pearl Harbor je o dvacet let starší než její partner.

„Lidé jsou najednou fascinovaní naším věkovým rozdílem. Ale nás to moc netrápí,“ řekl komik a zájemcům o tohle téma doporučil, že by se mohli zeptat také slavných mužů, kteří randili s výrazně mladšími ženami. ■